Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Мэдисон Киз, результат матча 2 октября 2024, счёт 2:0, четвёртый круг турнира WTA-1000 в Пекине

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал «тысячника» в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

На турнире категории WTA-1000 в Пекине завершился матч четвёртого круга между второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и представительницей США Мэдисон Киз, занимающей 24-ю строчку в мировом рейтинге. Со счётом 6:4, 6:3 победу одержала белорусская спортсменка.

Пекин (ж). 4-й круг
02 октября 2024, среда. 07:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Белоруска один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. Американская теннисистка выполнила один эйс при пяти двойных ошибках и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных.

В четвертьфинале турнира в Пекине Соболенко сыграет с победительницей матча между 79-й ракеткой мира Кристиной Букшей из Испании и чешской теннисисткой Каролиной Муховой (49-я в рейтинге WTA).

Сетка турнира в Пекине (ж)
Календарь турнира в Пекине (ж)
Материалы по теме
Арина Соболенко — единственная теннисистка, выигравшая более 80% матчей в Китае

Соболенко опубликовала яркие фрагменты жизни в туре:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android