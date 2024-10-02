Арина Соболенко вышла в четвертьфинал «тысячника» в Пекине

На турнире категории WTA-1000 в Пекине завершился матч четвёртого круга между второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и представительницей США Мэдисон Киз, занимающей 24-ю строчку в мировом рейтинге. Со счётом 6:4, 6:3 победу одержала белорусская спортсменка.
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Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Белоруска один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. Американская теннисистка выполнила один эйс при пяти двойных ошибках и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных.
В четвертьфинале турнира в Пекине Соболенко сыграет с победительницей матча между 79-й ракеткой мира Кристиной Букшей из Испании и чешской теннисисткой Каролиной Муховой (49-я в рейтинге WTA).
Соболенко опубликовала яркие фрагменты жизни в туре:
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