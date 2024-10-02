Арина Соболенко рассказала, как будет отмечать победу в четвёртом круге турнира WTА-1000
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, как будет отмечать победу над американкой Мэдисон Киз в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Пекине.
Пекин (ж). 4-й круг
02 октября 2024, среда. 07:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Мэдисон Киз
М. Киз
— Ты собираешься отпраздновать эту победу сегодня китайским жареным рисом?
— Я ела его вчера. Кажется, это он помог мне сегодня победить, так что я просто продолжу делать то, что делаю (смеётся), — сказала в интервью после матча Соболенко Chinese Open Press.
Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. В четвертьфинале Соболенко сыграет с победительницей матча между 79-й ракеткой мира Кристиной Букшей из Испании и чешской теннисисткой Каролиной Муховой (49-я в рейтинге WTA).
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