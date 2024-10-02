Арина Соболенко рассказала, как будет отмечать победу в четвёртом круге турнира WTА-1000

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, как будет отмечать победу над американкой Мэдисон Киз в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Пекине.

— Ты собираешься отпраздновать эту победу сегодня китайским жареным рисом?

— Я ела его вчера. Кажется, это он помог мне сегодня победить, так что я просто продолжу делать то, что делаю (смеётся), — сказала в интервью после матча Соболенко Chinese Open Press.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. В четвертьфинале Соболенко сыграет с победительницей матча между 79-й ракеткой мира Кристиной Букшей из Испании и чешской теннисисткой Каролиной Муховой (49-я в рейтинге WTA).