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Арина Соболенко рассказала, как будет отмечать победу в четвёртом круге турнира WTА-1000

Арина Соболенко рассказала, как будет отмечать победу в четвёртом круге турнира WTА-1000
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, как будет отмечать победу над американкой Мэдисон Киз в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Пекине.

Пекин (ж). 4-й круг
02 октября 2024, среда. 07:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

— Ты собираешься отпраздновать эту победу сегодня китайским жареным рисом?

— Я ела его вчера. Кажется, это он помог мне сегодня победить, так что я просто продолжу делать то, что делаю (смеётся), — сказала в интервью после матча Соболенко Chinese Open Press.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. В четвертьфинале Соболенко сыграет с победительницей матча между 79-й ракеткой мира Кристиной Букшей из Испании и чешской теннисисткой Каролиной Муховой (49-я в рейтинге WTA).

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