Мирра Андреева — Магда Линетт: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга в Пекине

Сегодня, 2 октября, в китайском Пекине проходят матчи третьего круга турнира категории WTA-1000. На корт выйдут 45-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт и 22-я ракетка мира из России Мирра Андреева. Встреча начнётся не ранее 11:10 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи польской и российской теннисисток.

Счёт личных встреч равный — 1-1, оба предыдущих матча теннисистки провели на грунте. Андреева выиграла в третьем круге Мадрида-2023 со счётом 6:3, 6:3, а Линетт ответила победой на старте Олимпиады-2024 — 6:3, 6:4.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Призовой фонд составляет $ 8 955 610. Победительницей прошлогоднего турнира является первая ракетка мира Ига Швёнтек.