«Полностью пройдёт через два-три месяца». Александр Зверев — о состоянии здоровья

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал своё состояние здоровья. Ранее немец рассказал, что у него была диагностирована пневмония.

«У меня воспаление в лёгких, которое полностью пройдёт через два-три месяца. Я принимаю лекарства, но причина, по которой я снялся с Пекина, была в том, что я сильно болел, была высокая температура во время и после Кубка Лэйвера.

В конце концов я пошёл в больницу, так как чувствовал себя плохо и не было сил играть. Принимал антибиотики в течение недели. Сейчас чувствую себя лучше, но проблема с лёгкими всё ещё есть. До сих пор чувствую себя немного более уставшим, чем обычно, но либо беру перерыв, либо играю так, как могу. Врач сказал мне, что игра не задержит моё выздоровление и не ухудшит его, поэтому я рад выкладываться на 100%», — приводит слова Зверева Punto de Break.