Каролина Мухова разгромила Букшу в 4-м круге «тысячника» в Пекине и сыграет с Соболенко
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49-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В четвёртом круге она разгромила испанку Кристину Букшу (79-й номер рейтинга) — 6:2, 6:0.
Пекин (ж). 4-й круг
02 октября 2024, среда. 09:40 МСК
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
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Каролина Мухова
К. Мухова
Матч продолжался 1 час 10 минут. В рамках встречи Мухова выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Букши ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В четвертьфинале турнира в Пекине Каролина Мухова сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, которая в четвёртом круге одолела американку Мэдисон Киз.
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