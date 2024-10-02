Каролина Мухова разгромила Букшу в 4-м круге «тысячника» в Пекине и сыграет с Соболенко

49-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В четвёртом круге она разгромила испанку Кристину Букшу (79-й номер рейтинга) — 6:2, 6:0.

Матч продолжался 1 час 10 минут. В рамках встречи Мухова выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Букши ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира в Пекине Каролина Мухова сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, которая в четвёртом круге одолела американку Мэдисон Киз.