Магда Линетт — Мирра Андреева: россиянка легко выиграла первый сет в 4-м круге Пекина

В эти минуты проходит матч четвёртого круга на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), где встречаются 45-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт и 22-я ракетка мира из России Мирра Андреева.

Первый сет поединка остался за 17-летней Андреевой со счётом 6:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч равный — 1-1, оба предыдущих матча теннисистки провели на грунте. Андреева выиграла в третьем круге Мадрида-2023 со счётом 6:3, 6:3, а Линетт ответила победой на старте Олимпиады-2024 — 6:3, 6:4.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Призовой фонд составляет $ 8 955 610. Победительницей прошлогоднего турнира является первая ракетка мира Ига Швёнтек.