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Магда Линетт — Мирра Андреева: россиянка легко выиграла первый сет в 4-м круге Пекина

Магда Линетт — Мирра Андреева: россиянка легко выиграла первый сет в 4-м круге Пекина
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В эти минуты проходит матч четвёртого круга на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), где встречаются 45-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт и 22-я ракетка мира из России Мирра Андреева.

Первый сет поединка остался за 17-летней Андреевой со счётом 6:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Пекин (ж). 4-й круг
02 октября 2024, среда. 11:05 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Счёт личных встреч равный — 1-1, оба предыдущих матча теннисистки провели на грунте. Андреева выиграла в третьем круге Мадрида-2023 со счётом 6:3, 6:3, а Линетт ответила победой на старте Олимпиады-2024 — 6:3, 6:4.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Призовой фонд составляет $ 8 955 610. Победительницей прошлогоднего турнира является первая ракетка мира Ига Швёнтек.

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