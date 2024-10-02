Андрей Рублёв рассказал о своём физическом состоянии после турнира в Пекине

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о состоянии здоровья после турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

— Как ты себя чувствуешь физически? Ты так в Пекине обмолвился, что были проблемы со здоровьем, не знал вообще, сыграешь или нет в Китае, но мы тебя здесь видим, видели в Пекине. Что можешь про это рассказать?

— Что всё хорошо, слава богу. В Пекине очень повезло, что получилось сыграть. Поэтому никто не ожидал, никто не надеялся. Поэтому все рады, что, помимо того, что получилось сыграть, получилось вообще выиграть там матч. Поэтому всё хорошо, сейчас уже есть хотя бы пару дней получше потренироваться, и посмотрим, как что будет в Шанхае, — сказал Рублёв на YouTube-канале «Больше!».