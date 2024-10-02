Андрей Рублёв признался, что мог завершить сезон после операции перед турниром в Пекине

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что мог завершить сезон перед турниром категории ATP-500 в Пекине (Китай), но сам принял решение продолжать играть.

— Ты сам в Пекине сказал в интервью на корте, что у тебя была операция, тебя не отговаривали?

— Играть? Особо нет, потому что, во-первых, знают меня, а во-вторых, доктор сказал, что это его риск. Но он сказал, что если ему выбрать поставить деньги, то, как прошла операция, то, как всё идет, то он бы поставил, что не должно ничего случиться.

— То есть врач был уверен в тебе?

— Нет, он не был уверен. Он говорил, если гипотетически можно было поставить, всё ли будет нормально или нет, то из того, как всё прошло, операция, то, как дальше складывалась реабилитация от того, что мы ему рассказали, он сказал, что он бы поставил, что всё будет нормально. То есть он мог поставить. А поскольку, ну, ты же никогда не знаешь. То есть, возможно, были бы и побочные эффекты, и тогда бы уже сезону был конец точно. Но это было моим решением, и все меня знают, поэтому я сказал, что буду играть, — сказал Рублёв на YouTube-канале «Больше!»!