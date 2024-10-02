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Андрей Рублёв поделился ожиданиями от турнира в Шанхае

Андрей Рублёв поделился ожиданиями от турнира в Шанхае
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от «Мастерса» в Шанхае (Китай) на фоне физических проблем.

— А чего ты ждёшь от Шанхая в таком состоянии?
— Ничего не жду. Ну, что хотя бы в теннисном плане будет получше, потому что уже сыграл один турнир, уже физически себя лучше чувствую. Так как в Пекине после первого матча я еле встал на следующее утро, всё болело, все мышцы и так далее, после третьего вчера вообще полумёртвый был. Поэтому сейчас, понятное дело, будут уже легче даваться матчи в плане физически и восстановительно. И сам уровень игры будет тоже, надеюсь, получше, потому что я уже сыграл матч и уже набрал какую-то форму, плюс сейчас ещё смогу полностью полноценно тренироваться, а уже как получится играть или нет, это уже увидим, — сказал Рублёв на YouTube-канале «Больше!»!

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