«Рейтинг вообще не смотрю». Андрей Рублёв — о мыслях об Итоговом турнире

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв признался, что не проверяет мировой рейтинг ATP.

— А ты держишь в голове какую-то вот такую историю, что нужно очки защищать, что там Итоговый турнир?

— Нет, там же идёт всё по гонке, неважно то, что защищать или не защищать.

— Нет, про Турин понятно, что это рейс, но в принципе большой рейс.

— Рейс — это и есть твой рейтинг на сегодняшний день. Какой ты идёшь в рейсе, такой у тебя будет рейтинг к концу года. Не имеет значения, что горит что-то. Если ты идёшь в рейсе седьмой, я иду сейчас, мне кажется, седьмой, а от того, что я [например] проиграл в первом [раунде] и сгорят [очки] в Шанхае, я в рейсе не упаду. А рейс — это и есть твой рейтинг, который будет к концу года, если ты продолжишь играть.

— Я помню, да, как ты относишься к рейтингу.

— Обычный рейтинг я вообще не смотрю, — сказал Рублёв на YouTube-канале «Больше!»!