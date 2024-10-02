Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «тысячника» в Пекине, уверенно обыграв Линетт

22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче четвёртого круга она одержала уверенную победу над полькой Магдой Линетт со счётом 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 14 минут. Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Линетт два эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в полуфинал турнира в Пекине Мирра Андреева поборется с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и американкой Амандой Анисимовой.