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Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «тысячника» в Пекине, уверенно обыграв Линетт

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «тысячника» в Пекине, уверенно обыграв Линетт
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22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче четвёртого круга она одержала уверенную победу над полькой Магдой Линетт со счётом 6:1, 6:3.

Пекин (ж). 4-й круг
02 октября 2024, среда. 11:05 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Матч продолжался 1 час 14 минут. Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Линетт два эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в полуфинал турнира в Пекине Мирра Андреева поборется с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и американкой Амандой Анисимовой.

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