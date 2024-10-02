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Андрей Рублёв заявил о желании отобраться на Итоговый турнир

Андрей Рублёв заявил о желании отобраться на Итоговый турнир
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявил о важности отбора на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в Турине.

— К концовке сезона ты как относишься? Тоже просто её как бы доиграть, дожить или что-то ставишь, какие-то задачи?
— Нет, конечно, важно, потому что идёт… Всё равно хочешь ты, не хочешь думать об этом, идёт всё равно гонка за Турин. Хочется, конечно, попасть. И поэтому, конечно, конец сезона очень важный, потому что сейчас буквально за эти три-четыре турнира всё решится для последних четырёх мест, а на эти последние места человек восемь-девять претендуют, поэтому, конечно, сейчас, наоборот, всё ключевое самое, — сказал Рублёв на YouTube-канале «Больше!»!

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