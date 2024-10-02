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Мирра Андреева повторила уникальное достижение Марии Шараповой

Мирра Андреева повторила уникальное достижение Марии Шараповой
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22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в возрасте 17 лет и 156 дней стала самой молодой участницей четвертьфинала открытого чемпионата Китая среди женщин в одиночном разряде. В точно таком же возрасте на аналогичном турнире до игры на той же стадии в 2004 году дошла другая россиянка Мария Шарапова. Таким образом, Андреева повторила её достижение. Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X (ранее Twitter).

Сегодня, 2 октября, Андреева вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче четвёртого круга она одержала уверенную победу над полькой Магдой Линетт со счётом 6:1, 6:3.

Пекин (ж). 4-й круг
02 октября 2024, среда. 11:05 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

За выход в полуфинал турнира в Пекине Мирра Андреева поборется с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и американкой Амандой Анисимовой.

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