Мирра Андреева повторила уникальное достижение Марии Шараповой

22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в возрасте 17 лет и 156 дней стала самой молодой участницей четвертьфинала открытого чемпионата Китая среди женщин в одиночном разряде. В точно таком же возрасте на аналогичном турнире до игры на той же стадии в 2004 году дошла другая россиянка Мария Шарапова. Таким образом, Андреева повторила её достижение. Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X (ранее Twitter).

Сегодня, 2 октября, Андреева вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче четвёртого круга она одержала уверенную победу над полькой Магдой Линетт со счётом 6:1, 6:3.

За выход в полуфинал турнира в Пекине Мирра Андреева поборется с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и американкой Амандой Анисимовой.