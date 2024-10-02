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Рублёв рассказал, на каких турнирах планирует сыграть до конца сезона

Рублёв рассказал, на каких турнирах планирует сыграть до конца сезона
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, на каких турнирах планирует сыграть до конца сезона-2024.

— Что будешь играть в самом таком неудачном раскладе? Всё подряд, всё, что возможно?
— Да пока ещё не думали о таком, ну, пока что официально Шанхай, Базель, Париж. А если что-то не очень, то по-любому буду дополнительно что-то играть.

— Добирать, да?
— Добирать или не давать. Там же уже идут стратегические моменты. Лучше быть условно заявленным где-то на турнире, потому что тогда посев другой у других игроков, которые за тобой. То есть ты им тем самым чуть хуже делаешь, — сказал Рублёв на YouTube-канале «Больше!»!

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