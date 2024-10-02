Янник Синнер — Карлос Алькарас: итальянец выиграл первый сет в финале турнира в Пекине

В эти минуты проходит финальный матч на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай), где встречаются лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер и третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Первый сет поединка остался за Синнером со счётом 7:6 (8:6). Янник отыграл три сетбола, а также подачу Алькараса на сет. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Карлос Алькарас с минимальным преимуществом ведёт в счёте личных встреч — 5-4.

Ранее теннисисты поровну разделили между собой все титулы сезона на турнирах «Большого шлема»: Янник Синнер одержал победы на хардовых Australian Open и US Open, Карлос Алькарас был сильнее всех на грунтовом «Ролан Гаррос» и травяном Уимблдоне.