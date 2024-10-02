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Янник Синнер — Карлос Алькарас: итальянец выиграл первый сет в финале турнира в Пекине

Янник Синнер — Карлос Алькарас: итальянец выиграл первый сет в финале турнира в Пекине
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В эти минуты проходит финальный матч на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай), где встречаются лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер и третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Первый сет поединка остался за Синнером со счётом 7:6 (8:6). Янник отыграл три сетбола, а также подачу Алькараса на сет. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Пекин (м). Финал
02 октября 2024, среда. 12:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 8 		4
6 6 		3
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Карлос Алькарас с минимальным преимуществом ведёт в счёте личных встреч — 5-4.

Ранее теннисисты поровну разделили между собой все титулы сезона на турнирах «Большого шлема»: Янник Синнер одержал победы на хардовых Australian Open и US Open, Карлос Алькарас был сильнее всех на грунтовом «Ролан Гаррос» и травяном Уимблдоне.

Сетка турнира в Пекине
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