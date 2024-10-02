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«Вамос!» Тренер Андреевой — о выходе Мирры в четвертьфинал турнира в Пекине

«Вамос!» Тренер Андреевой — о выходе Мирры в четвертьфинал турнира в Пекине
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Тренер российской теннисистки Мирры Андреевой Кончита Мартинес отреагировала на выход подопечной в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В четвёртом круге Мирра обыграла польку Магду Линетт со счётом 6:1, 6:3.

«Вамос, так горжусь!» — написала Мартинес на своей странице в соцсети Х.

Андреева стала самой молодой участницей четвертьфинала открытого чемпионата Китая среди женщин в одиночном разряде. В точно таком же возрасте на аналогичном турнире до игры на той же стадии в 2004 году дошла другая россиянка Мария Шарапова.

За выход в полуфинал турнира в Пекине Мирра Андреева поборется с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и американкой Амандой Анисимовой.

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