Мирра Андреева дебютирует в топ-20 рейтинга WTA

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обновит личный рейтинговый рекорд по итогам турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Она впервые в карьере войдёт в топ-20 мирового рейтинга.

На данный момент в лайв-рейтинге Андреева занимает 19-е место. Обойти её сможет только американка Аманда Анисимова в случае победы на турнире. С Анисимовой Мирра может встретиться в четвертьфинале, если американка обыграет китаянку Чжэн Циньвэнь в матче четвёртого круга.

Напомним, в четвёртом круге Мирра Андреева одержала уверенную победу над полькой Магдой Линетт со счётом 6:1, 6:3 и повторила уникальное достижение Марии Шараповой.