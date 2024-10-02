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Андрей Рублёв: ещё пять-шесть часов — и ампутации было бы не избежать

Андрей Рублёв: ещё пять-шесть часов — и ампутации было бы не избежать
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что был на грани ампутации в преддверии азиатской серии турниров.

«После US Open я готовился к Китаю, и пару дней до вылета мне понадобилась операция, которая, если не сделать, могла привести к ампутации. Повезло, что в первые три-четыре часа это всё выяснилось, потому что после пяти-шести уже идёт ампутация. В итоге всё успели сделать, и завершилось лучше, чем ожидалось. До операции были не очень приятные прогнозы: что нужно будет месяц лежать в постели, нельзя будет ничего делать. Я рад, что удалось быстро вернуться», – сказал Рублёв в интервью BetBoom Tennis.

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