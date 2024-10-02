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Карлос Алькарас выиграл турнир в Пекине, в финале победив Янника Синнера

Карлос Алькарас выиграл турнир в Пекине, в финале победив Янника Синнера
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В финале он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

Пекин (м). Финал
02 октября 2024, среда. 12:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 6 3
6 6 		6 7 7
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

На тай-брейке испанец уступал с двойным мини-брейком (0-3), а затем выиграл семь очков подряд.

Матч продолжался 3 часа 24 минуты. Алькарас выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 15. На счету Синнера шесть эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Карлос Алькарас выиграл 16-й трофей в карьере и четвёртый в нынешнем сезоне.

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