Янник Синнер — Карлос Алькарас: испанец выиграл второй сет в финале турнира в Пекине
Поделиться
В эти минуты проходит финальный матч на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай), где встречаются лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер и третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
Второй сет поединка остался за Алькарасом со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Пекин (м). Финал
02 октября 2024, среда. 12:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 3
|
|6
|7 7
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Карлос Алькарас с минимальным преимуществом ведёт в счёте личных встреч — 5-4.
Ранее теннисисты поровну разделили между собой все титулы сезона на турнирах «Большого шлема»: Янник Синнер одержал победы на хардовых Australian Open и US Open, Карлос Алькарас был сильнее всех на грунтовом «Ролан Гаррос» и травяном Уимблдоне.
Комментарии
- 2 октября 2024
-
15:32
-
15:22
-
15:05
-
14:19
-
13:30
-
13:21
-
13:09
-
13:00
-
12:55
-
12:40
-
12:36
-
12:20
-
12:19
-
12:10
-
12:01
-
11:56
-
11:38
-
10:50
-
10:19
-
09:25
-
09:00
-
08:39
-
08:30
-
08:15
-
07:00
-
06:49
- 1 октября 2024
-
23:00
-
22:25
-
22:00
-
19:40
-
19:20
-
19:00
-
18:18
-
17:15
-
16:59