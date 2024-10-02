Арина Соболенко вышла в 1/4 финала на 10-м турнире подряд

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал на 10-м турнире WTA подряд. Напомним, на «тысячнике» в Пекине (Китай) белоруска обыграла американку Мэдисон Киз в четвёртом круге (6:4, 6:3).

За последние 15 лет более длительную серию имела только нынешний лидер мирового рейтинга WTA польская теннисистка Ига Швёнтек. В период с турниров в Дохе (Катар) по Цинциннати (США) в 2023 году Свёнтек вышла в 12 четвертьфиналов подряд.

За выход в полуфинал турнира в Пекине Арина Соболенко поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая разгромила испанку Кристину Букшу (6:2, 6:0).