Арина Соболенко вышла в 1/4 финала на 10-м турнире подряд
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал на 10-м турнире WTA подряд. Напомним, на «тысячнике» в Пекине (Китай) белоруска обыграла американку Мэдисон Киз в четвёртом круге (6:4, 6:3).
Пекин (ж). 4-й круг
02 октября 2024, среда. 07:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Мэдисон Киз
М. Киз
За последние 15 лет более длительную серию имела только нынешний лидер мирового рейтинга WTA польская теннисистка Ига Швёнтек. В период с турниров в Дохе (Катар) по Цинциннати (США) в 2023 году Свёнтек вышла в 12 четвертьфиналов подряд.
За выход в полуфинал турнира в Пекине Арина Соболенко поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая разгромила испанку Кристину Букшу (6:2, 6:0).
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