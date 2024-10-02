Арина Соболенко одержала 40 побед в Китае быстрее всех в XXI веке

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 40-ю победу на турнире WTA, проводящемся в Китае. Напомним, на «тысячнике» в Пекине белоруска обыграла американку Мэдисон Киз в четвёртом круге (6:4, 6:3) и вышла в четвертьфинал.

Подобное достижение Соболенко покорилось за 49 матчей — это лучший результат в WTA-туре в XXI веке. Ранее лидером по данному показателю была полька Агнешка Радваньска, которая одержала 40 побед в Китае в 50 матчах.

За выход в полуфинал турнира в Пекине Арина Соболенко поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая разгромила испанку Кристину Букшу (6:2, 6:0).