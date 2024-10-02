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Арина Соболенко одержала 40 побед в Китае быстрее всех в XXI веке

Арина Соболенко одержала 40 побед в Китае быстрее всех в XXI веке
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 40-ю победу на турнире WTA, проводящемся в Китае. Напомним, на «тысячнике» в Пекине белоруска обыграла американку Мэдисон Киз в четвёртом круге (6:4, 6:3) и вышла в четвертьфинал.

Пекин (ж). 4-й круг
02 октября 2024, среда. 07:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Подобное достижение Соболенко покорилось за 49 матчей — это лучший результат в WTA-туре в XXI веке. Ранее лидером по данному показателю была полька Агнешка Радваньска, которая одержала 40 побед в Китае в 50 матчах.

За выход в полуфинал турнира в Пекине Арина Соболенко поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая разгромила испанку Кристину Букшу (6:2, 6:0).

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