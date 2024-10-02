Янник Синнер проиграл всего шесть матчей в сезоне. Половину из них — Карлосу Алькарасу

Лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер потерпел шестое поражение в нынешнем сезоне. В финале на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7).

Из шести поражений Синнера в 2024 году половина пришлась именно на Алькараса. Ранее Янник проиграл испанцу в полуфинале на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) и в полуфинале «Ролан Гаррос».

Кроме Алькараса, Синнер проигрывал греку Стефаносу Циципасу (полуфинал Монте-Карло) и двум россиянам — Даниилу Медведеву (четвертьфинал Уимблдона) и Андрею Рублёву (четвертьфинал Цинциннати).