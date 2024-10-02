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Янник Синнер проиграл всего шесть матчей в сезоне. Половину из них — Карлосу Алькарасу

Янник Синнер проиграл всего шесть матчей в сезоне. Половину из них — Карлосу Алькарасу
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Лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер потерпел шестое поражение в нынешнем сезоне. В финале на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7).

Пекин (м). Финал
02 октября 2024, среда. 12:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 6 3
6 6 		6 7 7
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Из шести поражений Синнера в 2024 году половина пришлась именно на Алькараса. Ранее Янник проиграл испанцу в полуфинале на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) и в полуфинале «Ролан Гаррос».

Кроме Алькараса, Синнер проигрывал греку Стефаносу Циципасу (полуфинал Монте-Карло) и двум россиянам — Даниилу Медведеву (четвертьфинал Уимблдона) и Андрею Рублёву (четвертьфинал Цинциннати).

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