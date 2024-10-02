Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас: Синнер — лучший игрок в мире, по крайней мере для меня

Карлос Алькарас: Синнер — лучший игрок в мире, по крайней мере для меня
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас тепло высказался об итальянце Яннике Синнере, которого обыграл в финале турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

Пекин (м). Финал
02 октября 2024, среда. 12:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 6 3
6 6 		6 7 7
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Это был очень упорный матч. Янник снова показал, что он лучший игрок в мире, по крайней мере для меня. Уровень, на котором он играет… это невероятно. Действительно высокое качество тенниса как в физическом, так и в моральном плане. Он зверь», — сказал Алькарас в интервью на корте после матча.

Ранее этом году Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос», Уимблдон) и турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Больше трофеев в нынешнем сезоне взял только его соперник по сегодняшнему финалу Янник Синнер.

Материалы по теме
Янник Синнер проиграл всего шесть матчей в сезоне. Половину из них — Карлосу Алькарасу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android