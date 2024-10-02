Карлос Алькарас: Синнер — лучший игрок в мире, по крайней мере для меня

Испанский теннисист Карлос Алькарас тепло высказался об итальянце Яннике Синнере, которого обыграл в финале турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

«Это был очень упорный матч. Янник снова показал, что он лучший игрок в мире, по крайней мере для меня. Уровень, на котором он играет… это невероятно. Действительно высокое качество тенниса как в физическом, так и в моральном плане. Он зверь», — сказал Алькарас в интервью на корте после матча.

Ранее этом году Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос», Уимблдон) и турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Больше трофеев в нынешнем сезоне взял только его соперник по сегодняшнему финалу Янник Синнер.