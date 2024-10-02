Синнер — Алькарасу: всегда приятно делить с тобой корт
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Лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер поздравил испанца Карлоса Алькараса с победой на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В финале Синнер проиграл со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7).
Пекин (м). Финал
02 октября 2024, среда. 12:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 3
|
|6
|7 7
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Хотел бы начать с Карлоса и его команды. Ты делаешь потрясающую работу. У тебя отличная команда и семья. Надеюсь, мы сможем сыграть ещё несколько раз в будущем, в чём я совершенно уверен. Всегда очень приятно делить с тобой корт. Большое спасибо», — сказал Синнер на церемонии вручения трофея.
Из шести поражений Синнера в 2024 году половина пришлась именно на Алькараса. Ранее Янник проиграл испанцу в полуфинале на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) и в полуфинале «Ролан Гаррос».
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