Синнер — Алькарасу: всегда приятно делить с тобой корт

Лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер поздравил испанца Карлоса Алькараса с победой на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В финале Синнер проиграл со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7).

«Хотел бы начать с Карлоса и его команды. Ты делаешь потрясающую работу. У тебя отличная команда и семья. Надеюсь, мы сможем сыграть ещё несколько раз в будущем, в чём я совершенно уверен. Всегда очень приятно делить с тобой корт. Большое спасибо», — сказал Синнер на церемонии вручения трофея.

Из шести поражений Синнера в 2024 году половина пришлась именно на Алькараса. Ранее Янник проиграл испанцу в полуфинале на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) и в полуфинале «Ролан Гаррос».