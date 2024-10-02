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Симона Халеп выиграла матч на турнире WTA впервые с августа 2022 года

Симона Халеп выиграла матч на турнире WTA впервые с августа 2022 года
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Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп одержала первую победу после допингового скандала. В первом круге на турнире категории WTA-125 в Гонконге она обыграла австралийку Арину Родионову со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

Последний раз Халеп выигрывала матч в августе 2022 года.

Матч продолжался 2 часа 8 минут. Халеп выполнила шесть подач навылет, сделала четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Родионовой четыре эйса, две двойные ошибки и четыре брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге турнира в Гонконге Симона Халеп сыграет с российской теннисисткой Анной Блинковой.

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