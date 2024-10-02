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«Очевидно, наша система не работает». Новак Джокович высказался о допинг-деле Синнера

«Очевидно, наша система не работает». Новак Джокович высказался о допинг-деле Синнера
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о допинговом деле итальянца Янника Синнера.

«Я считаю, что совершенно очевидно, что наша система не работает, и это поймут даже люди, которые не следят за нашим видом спорта. Слишком много регулирующих органов, непоследовательность в их решениях, и всё происходящее не помогает теннису. Вообще Янник выиграл все три апелляции, с которыми он столкнулся, и теперь ему предстоит ещё один суд.

Что меня больше всего поражает, так это тот впечатляющий уровень игры, который он демонстрирует, выигрывая много матчей, несмотря на то что находится в такой ситуации. Надеюсь, что этот случай может быть решён как можно скорее», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

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