Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович: чувствую, что многим обязан теннису

Новак Джокович: чувствую, что многим обязан теннису
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович признался в любви к теннису и заявил, что не уйдёт из спорта даже после завершения карьеры.

«Я никогда не перестану преклоняться перед этим видом спорта. Я по-прежнему испытываю множество эмоций на корте, не только на соревнованиях, но и на тренировках. Как бы иногда ни складывались дела, мои отношения с теннисом глубоки. Я влюбился в этот вид спорта ещё будучи ребёнком и люблю его до сих пор. Даже когда закончу карьеру, я останусь в теннисе, потому что чувствую, что многим обязан этому виду спорта», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Материалы по теме
«Очевидно, наша система не работает». Новак Джокович высказался о допинг-деле Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android