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«Мне было бы важно завоевать свой 100-й титул здесь». Новак Джокович — о турнире в Шанхае

«Мне было бы важно завоевать свой 100-й титул здесь». Новак Джокович — о турнире в Шанхае
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о желании победить на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай), который проходит со 2 по 13 октября.

«Я очень скучал по игре в этой стране, потому что это одно из мест, где я чувствовал себя счастливее всего за свою спортивную карьеру. Каждый раз, когда я приезжал сюда, я добивался больших спортивных успехов и получал любовь болельщиков. Мне было бы очень важно завоевать свой 100-й титул в Шанхае. Это дополнительная мотивация. Я постепенно совершенствуюсь на тренировках, нахожу нужный ритм, но это непросто из-за того, что за последнее время я сыграл всего несколько турниров. Это по-прежнему довольно быстрый корт. Но за последние годы кое-что изменилось — появились мячи, которые замедляют игру. В любом случае хорошая подача здесь является большим преимуществом», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

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