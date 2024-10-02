«Из меня крёстный отец никакой». Андрей Рублёв — об общении с дочерью Даниила Медведева

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об общении с дочерью Даниила Медведева (пятый в рейтинге ATP), чьей крёстной он является.

«Если честно, то на данный момент из меня крёстный отец никакой. Алиса ещё маленькая, и она не понимает, кто я и что я её крестный отец. Для неё любые дяди – это незнакомые, плюс она ещё стесняется. Я не могу её видеть часть сезона – получается лишь раз в пару месяцев, поэтому каждый раз мы знакомимся с ней заново.

И в целом – из-за того, что я постоянно играю, – приоритет у меня немножко в мою сторону направлен: мне нужно восстанавливаться, готовиться. И даже когда они приезжают на турниры и у меня есть время, то в данный момент я пока что чаще забочусь о себе, восстанавливаюсь после турниров. Пока что я не очень хороший крёстный отец и инициативу не проявлял – тут, скорее, Даша чаще за меня инициирует наше общение», – сказал Рублев в интервью BetBoom Tennis.