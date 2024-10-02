Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 2 октября

В среду, 2 октября, прошли матчи четвёртого круга на хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня, где свои матчи проводили россиянка Мирра Андреева и белоруска Арина Соболенко.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Результаты матчей 2 октября (время — московское, предварительное):

Арина Соболенко (Беларусь) — Мэдисон Киз (США) — 6:4, 6:3;

Кристина Букша (Испания) — Каролина Мухова (Чехия) — 2:6, 0:6;

Магда Линетт (Польша) — Мирра Андреева (Россия) — 1:6, 3:6;

Аманда Анисимова (США) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:3, 1:6, 2:6.

Соревнования в Пекине завершатся 6 октября. Действующей чемпионкой является лидер рейтинга WTA полька Ига Свёнтек.