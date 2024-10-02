Чжэн Циньвэнь вышла в 1/4 финала «тысячника» в Пекине, где встретится с Миррой Андреевой
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче четвёртого круга она одержала победу над американкой Амандой Анисимовой со счётом 3:6, 6:1, 6:2.
Пекин (ж). 4-й круг
02 октября 2024, среда. 16:30 МСК
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
1 : 2
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Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Матч продолжался 2 часа 21 минут. Циньвэнь выполнила 13 подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 (42%). На счету Анисимовой один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми (25%).
За выход в полуфинал домашнего турнира в Пекине китаянка Чжэн Циньвэнь поборется с российской теннисисткой 22-й ракеткой мира Миррой Андреевой.
Комментарии
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