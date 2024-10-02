Арина Соболенко одержала 15-ю победу подряд, повторив успех четырёхлетней давности
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко благодаря победе над Мэдисон Киз (6:4, 6:3) в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) продлила свою победную серию до 15 матчей. По ходу серии она проиграла всего один сет.
Пекин (ж). 4-й круг
02 октября 2024, среда. 07:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Мэдисон Киз
М. Киз
Отметим, что белорусская спортсменка всего во второй раз в карьере выиграла 15 матчей подряд. Впервые ей удалось это достижение в период с 2020 по 2021 год. Тогда серия оборвалась на 15 победных матчах.
Напомним, за выход в полуфинал турнира в Пекине Арина Соболенко поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая разгромила испанку Кристину Букшу (6:2, 6:0).
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