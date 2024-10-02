Арина Соболенко одержала 15-ю победу подряд, повторив успех четырёхлетней давности

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко благодаря победе над Мэдисон Киз (6:4, 6:3) в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) продлила свою победную серию до 15 матчей. По ходу серии она проиграла всего один сет.

Отметим, что белорусская спортсменка всего во второй раз в карьере выиграла 15 матчей подряд. Впервые ей удалось это достижение в период с 2020 по 2021 год. Тогда серия оборвалась на 15 победных матчах.

Напомним, за выход в полуфинал турнира в Пекине Арина Соболенко поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая разгромила испанку Кристину Букшу (6:2, 6:0).