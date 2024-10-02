Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко одержала 15-ю победу подряд, повторив успех четырёхлетней давности

Арина Соболенко одержала 15-ю победу подряд, повторив успех четырёхлетней давности
Комментарии

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко благодаря победе над Мэдисон Киз (6:4, 6:3) в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) продлила свою победную серию до 15 матчей. По ходу серии она проиграла всего один сет.

Пекин (ж). 4-й круг
02 октября 2024, среда. 07:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Отметим, что белорусская спортсменка всего во второй раз в карьере выиграла 15 матчей подряд. Впервые ей удалось это достижение в период с 2020 по 2021 год. Тогда серия оборвалась на 15 победных матчах.

Напомним, за выход в полуфинал турнира в Пекине Арина Соболенко поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая разгромила испанку Кристину Букшу (6:2, 6:0).

Материалы по теме
Арина Соболенко одержала 40 побед в Китае быстрее всех в XXI веке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android