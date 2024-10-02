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Симона Халеп прокомментировала первую победу в официальном матче с августа 2022 года

Симона Халеп прокомментировала первую победу в официальном матче с августа 2022 года
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Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала первую победу после допингового скандала. Отметим, что в первом круге на челленджере в Гонконге она обыграла австралийку Арину Родионову со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

«Словами не описать то чувство, когда ты выходишь на корт и, соревнуясь, выигрываешь свой первый матч после столь долгого перерыва. Спасибо за всю вашу поддержку и любовь. Это очень много для меня значит», — написала Халеп на личной странице в социальных сетях.

В следующем круге турнира WTA-125 в Гонконге Халеп встретится с российской теннисисткой Анной Блинковой.

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