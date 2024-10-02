Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 3 октября

В четверг, 3 октября, пройдут матчи стадии 1/4 финала на хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Расписание матчей 3 октября (время — московское, предварительное):

10:00. Чжан Шуай (Китай) — Паула Бадоса (Испания);

13:00. Юлия Стародубцева (Украина) — Кори Гауфф (США).

Остальные матчи, в том числе поединки единственной оставшейся в сетке российской теннисистки Мирры Андреевой и белоруски Арины Соболенко, пройдут 4 октября.

Соревнования в Пекине завершатся 6 октября. Действующей чемпионкой является лидер рейтинга WTA полька Ига Свёнтек.