«Мастерс» в Шанхае: расписание второго игрового дня 3 октября
В четверг, 3 октября, продолжатся матчи первого круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых интересных матчей второго дня соревнований, где сыграют два российских теннисиста — Роман Сафиуллин и Павел Котов.
«Мастерс» в Шанхае (Китай). Расписание матчей 3 октября (время — московское, предварительное):
- 9.00. Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия);
- 10:30. Рамкумар Раманатан (Индия) — Александр Шевченко (Казахстан);
- 10:30. Бейбит Жукаев (Казахстан) — Роман Сафиуллин (Россия);
- 10:30. Павел Котов (Россия) — Йосуке Ватануки (Япония);
- 13:30. Чжан Чжичжэнь (Китай) — Зизу Бергс (Бельгия);
- 15:00. Стэн Вавринка (Швейцария) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).
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