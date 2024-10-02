Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Шанхае: расписание второго игрового дня 3 октября

«Мастерс» в Шанхае: расписание второго игрового дня 3 октября
Комментарии

В четверг, 3 октября, продолжатся матчи первого круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых интересных матчей второго дня соревнований, где сыграют два российских теннисиста — Роман Сафиуллин и Павел Котов.

«Мастерс» в Шанхае (Китай). Расписание матчей 3 октября (время — московское, предварительное):

  • 9.00. Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия);
  • 10:30. Рамкумар Раманатан (Индия) — Александр Шевченко (Казахстан);
  • 10:30. Бейбит Жукаев (Казахстан) — Роман Сафиуллин (Россия);
  • 10:30. Павел Котов (Россия) — Йосуке Ватануки (Япония);
  • 13:30. Чжан Чжичжэнь (Китай) — Зизу Бергс (Бельгия);
  • 15:00. Стэн Вавринка (Швейцария) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).
Сетка турнира в Шанхае
Таблица турнира в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android