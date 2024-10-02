«Мастерс» в Шанхае: расписание второго игрового дня 3 октября

В четверг, 3 октября, продолжатся матчи первого круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых интересных матчей второго дня соревнований, где сыграют два российских теннисиста — Роман Сафиуллин и Павел Котов.

«Мастерс» в Шанхае (Китай). Расписание матчей 3 октября (время — московское, предварительное):