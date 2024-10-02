«Мастерс» в Шанхае: результаты первого игрового дня 2 октября

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В среду, 2 октября, начались матчи первого круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами самых интересных матчей первого дня соревнований.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Результаты игрового дня 2 октября (время московское, предварительное):

Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — 6:7, 2:6;

Райлли Опелка (США) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 4:6, 6:7;

Гаэль Монфис (Франция) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:4, 6:3;

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 6:3, 3:6, 2:6;

Марин Чилич (Хорватия) — Артур Казо (Франция) — 4:6, 4:6;

Фабио Фоньини (Италия) — Лучано Дардери (Италия) — 6:4, 6:7, 6:4;

Лоренцо Сонего (Италия) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:7, 6:7;

Тьяго Уайлд (Бразилия) — Даниэль Эванс (Великобритания) — 6:2, 4:6, 7:6;

Кей Нисикори (Япония) — Мариано Навоне (Аргентина) — 3:6, 6:4, 6:3.

Соревнования в Шанхае с призовым фондом $ 8 995 555 проходят с 2 по 13 октября. Действующим чемпионом турнира является поляк Хуберт Хуркач.