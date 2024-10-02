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«Ого! Ничего себе». Мирра Андреева ярко высказалась о сравнении с Марией Шараповой

«Ого! Ничего себе». Мирра Андреева ярко высказалась о сравнении с Марией Шараповой
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17-летняя российская теннисистка, 22-я в рейтинге WTA Мирра Андреева ярко высказалась о сравнении с бывшей теннисисткой, пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», экс первой ракеткой мира россиянкой Марией Шараповой.

– Сразу после матча появилась статистика, что ты стала одной из двух самых молодых четвертьфиналисток в истории турнира. И ты, и Мария Шарапова сделали это в 17 лет и 156 дней.

– Ого! Ничего себе! Но это ожидаемо. Когда появляются молодые спортсмены, которым, как и мне, 16-17 лет, люди начинают сравнивать их с теми, кто уже достигал подобных результатов в этом возрасте. Очень много таких сравнений было на Уимблдоне, потому что, когда я там играла в прошлом году, многие говорили, что Шарапова в 16 лет дошла до четвёртого раунда, а на следующий год выиграла турнир. Мне приходило много уведомлений и постов на тему того, сбудется ли это снова уже со мной. Но в итоге я проиграла в первом круге и в одиночке, и в паре. Так что это ни о чём не говорит, — приводит слова Андреевой Sports.

Напомним, сегодня, 2 октября, Мирра Андреева вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче четвёртого круга она одержала уверенную победу над полькой Магдой Линетт со счётом 6:1, 6:3.

Пекин (ж). 4-й круг
02 октября 2024, среда. 11:05 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
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