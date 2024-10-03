Мирра Андреева: с родителями я чувствую себя ещё ребёночком, на корте — нет

17-летняя российская теннисистка, 22-я в рейтинге WTA Мирра Андреева рассказала про самоощущение на корте. По её словам, несмотря на то что она младше многих соперниц, в теннисе, в отличие от дома, она не ощущает себя ребёнком.

«Когда я с родителями, то чувствую себя ещё ребёночком. Но, когда я на корте, я не чувствую разницы между собой и другими игроками. В своей профессии — нет, я не ощущаю, что мне всего 17 лет и я ещё подросток, ребёнок», — приводит слова Андреевой Sports.

Напомним, сегодня, 2 октября, Мирра Андреева вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче четвёртого круга она одержала уверенную победу над полькой Магдой Линетт со счётом 6:1, 6:3.