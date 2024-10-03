«Только не это!» Андреева описала реакцию мамы на то, что ей придётся купить собаку

22-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева отреагировала на то, что после успешного выступления на турнире категории WTA-1000 в Пекине её мама должна подарить ей собаку, так как россиянка впервые в карьере войдёт в топ-20 мирового рейтинга. Напомним, ранее в честь этого достижения собаку пообещали Андреевой в её семье.

«Мама сразу пожалела, что именно она упомянула про собаку. Каждый раз, когда я показываю ей, что уже на 22-й позиции в рейтинге, а теперь на 21-й, она говорит: «Только не это!» Конечно, она хочет, чтобы я продвигалась выше в рейтинге, но про собаку она теперь тоже много думает. Ей же тоже придется иногда ухаживать за ней, гулять с ней», – приводит слова Андреевой Sports.

Напомним, в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) Мирра Андреева одержала уверенную победу над полькой Магдой Линетт со счётом 6:1, 6:3 и повторила уникальное достижение Марии Шараповой.