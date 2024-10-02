17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева назвала следующую амбициозную цель после попадания в топ-20 мирового рейтинга WTA. Напомним, об этом достижении стало известно сегодня, 2 октября, после победы россиянки в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) над полькой Магдой Линетт (6:1, 6:3).
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«В начале года я хотела попасть в топ-20, и вот я уже 19-я, я всё проверила. Это была моя небольшая цель, которую я выполнила только сейчас. Теперь я постараюсь войти в топ-15. Но, конечно, самая главная цель, которую будет сложно достичь, – это попасть в восьмёрку по итогам года. Я постараюсь сделать всё возможное, но для этого мне нужно, вероятно, выиграть этот турнир и турнир в Ухане. Это будет непросто, но я постараюсь. Посмотрим, получится или нет. Если не получится, у меня будет следующий год, чтобы попробовать ещё раз. Так что даже если не выйдет, я не буду расстраиваться. Всё впереди», – приводит слова Андреевой Sports.
- 2 октября 2024
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