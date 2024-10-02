Алькарас и Синнер вместе на частном самолёте полетели на «Мастерс» в Шанхае

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас и лидер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер вместе на частном самолёте отправились на «Мастерс» в Шанхае. Соответствующее фото на личной странице в социальных сетях опубликовал тренер Синнера, Симоне Ваньоцци.

Фото: Личный архив Ваньоцци

Напомним, сегодня, 2 октября, теннисисты разыграли трофей турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В титульном матче сильнее оказался Алькарас, одолев Синнера со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

Также сегодня подошёл к концу первый игровой день на «Мастерсе» в Шанхае. Однако Алькарас и Синнер, посеянные под первым и вторым номерами, начинают турнир со второго круга. Соревнования в Шанхае с призовым фондом $ 8 995 555 проходят с 2 по 13 октября. Действующим чемпионом турнира является поляк Хуберт Хуркач.