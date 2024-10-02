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Алькарас и Синнер вместе на частном самолёте полетели на «Мастерс» в Шанхае

Алькарас и Синнер вместе на частном самолёте полетели на «Мастерс» в Шанхае
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Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас и лидер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер вместе на частном самолёте отправились на «Мастерс» в Шанхае. Соответствующее фото на личной странице в социальных сетях опубликовал тренер Синнера, Симоне Ваньоцци.

Фото: Личный архив Ваньоцци

Напомним, сегодня, 2 октября, теннисисты разыграли трофей турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В титульном матче сильнее оказался Алькарас, одолев Синнера со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

Пекин (м). Финал
02 октября 2024, среда. 12:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 6 3
6 6 		6 7 7
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Также сегодня подошёл к концу первый игровой день на «Мастерсе» в Шанхае. Однако Алькарас и Синнер, посеянные под первым и вторым номерами, начинают турнир со второго круга. Соревнования в Шанхае с призовым фондом $ 8 995 555 проходят с 2 по 13 октября. Действующим чемпионом турнира является поляк Хуберт Хуркач.

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