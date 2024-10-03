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Алькарас стал единственным теннисистом, кто выиграл турниры ATP-500 на всех покрытиях

Алькарас стал единственным теннисистом, кто выиграл турниры ATP-500 на всех покрытиях
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал единственным теннисистом, кому удалось выиграть турниры категории ATP-500 на всех покрытиях. Ранее он завоевал титул соответствующей категории в Пекине (Китай). В титульном матче испанец оказался сильнее лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

Пекин (м). Финал
02 октября 2024, среда. 12:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 6 3
6 6 		6 7 7
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Это пятый для Алькараса титул на уровне ATP-500. В 2022 году испанец оказывался сильнее всех на грунте в Рио и Барселоне, в 2023-м — в Лондоне на траве, в 2024-м — в Пекине на харде.

Всего 21-летний Карлос Алькарас выиграл 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.

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