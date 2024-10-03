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Арина Соболенко прокомментировала победу над Мэдисон Киз на турнире в Пекине

Арина Соболенко прокомментировала победу над Мэдисон Киз на турнире в Пекине
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Мэдисон Киз в 1/8 финала турнира в Пекине (Китай).

Пекин (ж). 4-й круг
02 октября 2024, среда. 07:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Да, я очень рада выиграть этот матч в двух сетах, особенно против Мэдисон. У нас было много тяжелых сражений в прошлом. Смогла завершить этот матч в двух сетах, это действительно, действительно отличное выступление. Рада, что прошла этот матч», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

За выход в полуфинал турнира в Пекине Арина Соболенко поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая разгромила испанку Кристину Букшу (6:2, 6:0).

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