Арина Соболенко прокомментировала победу над Мэдисон Киз на турнире в Пекине

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Мэдисон Киз в 1/8 финала турнира в Пекине (Китай).

«Да, я очень рада выиграть этот матч в двух сетах, особенно против Мэдисон. У нас было много тяжелых сражений в прошлом. Смогла завершить этот матч в двух сетах, это действительно, действительно отличное выступление. Рада, что прошла этот матч», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

За выход в полуфинал турнира в Пекине Арина Соболенко поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая разгромила испанку Кристину Букшу (6:2, 6:0).

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