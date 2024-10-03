Кенин/ Маттер-Сэндс — М. Андреева/Шнайдер: во сколько начало, где смотреть матч WTA-1000
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3 октября состоится четвертьфинальный матч парного разряда на турнире в Пекине, где российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер встрется с американским дуэтом Софья Кенин – Бетани Маттер-Сэндс.
Пекин — парный разряд (ж). 1/4 финала
03 октября 2024, четверг. 08:00 МСК
Софья Кенин
Бетани Маттек-Сэндс
С. Кенин Б. Маттек-Сэндс
Не начался
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Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Матч начнётся не раньше 8:00 мск. Официальная телетрансляция турнира на территории Российской Федерации не проводится, для зарубежных пользователей она будет доступна на сайтах EurosportPlayer и Tennis TV.
Напомним, ранее Мирра Андреева и Диана Шнайдер разгромили украинский дуэт Людмила Киченок/Марта Костюк со счётом 6:1, 6:0. Россиянкам для победы хватило 50 минут.
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