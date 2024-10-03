Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кенин/ Маттер-Сэндс — М. Андреева/Шнайдер: во сколько начало, где смотреть матч WTA-1000

Кенин/ Маттер-Сэндс — М. Андреева/Шнайдер: во сколько начало, где смотреть матч WTA-1000
Комментарии

3 октября состоится четвертьфинальный матч парного разряда на турнире в Пекине, где российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер встрется с американским дуэтом Софья КенинБетани Маттер-Сэндс.

Пекин — парный разряд (ж). 1/4 финала
03 октября 2024, четверг. 08:00 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
Бетани Маттек-Сэндс
США
Бетани Маттек-Сэндс
С. Кенин Б. Маттек-Сэндс
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Матч начнётся не раньше 8:00 мск. Официальная телетрансляция турнира на территории Российской Федерации не проводится, для зарубежных пользователей она будет доступна на сайтах EurosportPlayer и Tennis TV.

Напомним, ранее Мирра Андреева и Диана Шнайдер разгромили украинский дуэт Людмила Киченок/Марта Костюк со счётом 6:1, 6:0. Россиянкам для победы хватило 50 минут.

Материалы по теме
Мирра Андреева — в четвертьфинале Пекина. Юная россиянка отомстила польке за Олимпиаду
Мирра Андреева — в четвертьфинале Пекина. Юная россиянка отомстила польке за Олимпиаду
Календарь парного разряда турнира в Пекине
Сетка парного разряда турнира в Пекине

Олимпийские медали России в теннисе

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android