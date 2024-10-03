Кенин/Маттек-Сэндс — М. Андреева/Шнайдер: россиянки проиграли первый сет матча в Пекине
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В эти минуты проходит четвертьфинальный матч парного турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречаются российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер и американский дуэт Софья Кенин/Бетани Маттек-Сэндс.
Пекин — парный разряд (ж). 1/4 финала
03 октября 2024, четверг. 08:10 МСК
Софья Кенин
Бетани Маттек-Сэндс
С. Кенин Б. Маттек-Сэндс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Россиянки проиграли первый сет со счётом 1:6.
На старте соревнований в Пекине российская пара обыграла японок Суко Аояму и Эри Ходзуми (6:0, 6:2), а во втором круге россиянки разгромили украинский дуэт Людмила Киченок/Марта Костюк со счётом 6:1, 6:0.
Напомним, соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября.
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