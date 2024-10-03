Кенин/Маттек-Сэндс — М. Андреева/Шнайдер: россиянки проиграли первый сет матча в Пекине

В эти минуты проходит четвертьфинальный матч парного турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречаются российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер и американский дуэт Софья Кенин/Бетани Маттек-Сэндс.

Россиянки проиграли первый сет со счётом 1:6.

На старте соревнований в Пекине российская пара обыграла японок Суко Аояму и Эри Ходзуми (6:0, 6:2), а во втором круге россиянки разгромили украинский дуэт Людмила Киченок/Марта Костюк со счётом 6:1, 6:0.

Напомним, соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября.

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