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Кенин/Маттек-Сэндс — М. Андреева/Шнайдер: Диана взяла медицинский тайм-аут

Кенин/Маттек-Сэндс — М. Андреева/Шнайдер: Диана взяла медицинский тайм-аут
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В эти минуты проходит четвертьфинальный матч парного турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречаются российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер и американский дуэт Софья Кенин/Бетани Маттек-Сэндс.

Пекин — парный разряд (ж). 1/4 финала
03 октября 2024, четверг. 08:10 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
Бетани Маттек-Сэндс
США
Бетани Маттек-Сэндс
С. Кенин Б. Маттек-Сэндс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Во втором сете Диана Шнайдер взяла медицинский тайм-аут. Ей перевязали правую руку.

Напомним, россиянки проиграли первый сет со счётом 1:6.

На старте соревнований в Пекине российская пара обыграла японок Суко Аояму и Эри Ходзуми (6:0, 6:2), а во втором круге россиянки разгромили украинский дуэт Людмила Киченок/Марта Костюк со счётом 6:1, 6:0.

Напомним, соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября.

Сетка турнира WTA-1000 в Пекине (пары)
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