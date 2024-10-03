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Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили дуэту из США в 1/4 финала парного турнира в Пекине

Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили дуэту из США в 1/4 финала парного турнира в Пекине
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Закончился четвертьфинальный матч парного турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречались российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер и американский дуэт Софья Кенин/Бетани Маттек-Сэндс. Со счётом 6:1, 6:2 уверенную победу одержали спортсменки из США.

Пекин — парный разряд (ж). 1/4 финала
03 октября 2024, четверг. 08:10 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
Бетани Маттек-Сэндс
США
Бетани Маттек-Сэндс
С. Кенин Б. Маттек-Сэндс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Матч продолжался ровно один час. Российская пара два раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. Их соперницы ни разу не подали навылет, также совершили две двойные ошибки и выиграли четыре брейк-пойнта из девяти.

В полуфинале соревнований в Пекине американки сыграют с победительницами встречи между итальянским дуэтом Сара Эррани/Жасмин Паолини и бразильско-немецкой парой Беатрис Хаддад-Майя/Лаура Зигемунд.

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