Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили дуэту из США в 1/4 финала парного турнира в Пекине

Закончился четвертьфинальный матч парного турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречались российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер и американский дуэт Софья Кенин/Бетани Маттек-Сэндс. Со счётом 6:1, 6:2 уверенную победу одержали спортсменки из США.
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Матч продолжался ровно один час. Российская пара два раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. Их соперницы ни разу не подали навылет, также совершили две двойные ошибки и выиграли четыре брейк-пойнта из девяти.
В полуфинале соревнований в Пекине американки сыграют с победительницами встречи между итальянским дуэтом Сара Эррани/Жасмин Паолини и бразильско-немецкой парой Беатрис Хаддад-Майя/Лаура Зигемунд.
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