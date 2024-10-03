Видео: толпы болельщиков в Шанхае приветствуют Даниила Медведева

Толпы китайских болельщиков встречали россиянина Даниила Медведева у входа в теннисный комплекс в Шанхае. Фанаты снимали его на телефоны и просили у Даниила автограф.

Напомним, со 2 по 13 октября в Шанхае (Китай) проходит турнир категории «Мастерс» с призовым фондом $ 8 995 555. Даниил Медведев начнёт соревнования со второго круга. В 1/32 финала он встретится с 88-й ракеткой мира Тьяго Уайлдом из Бразилии.

Ранее на турнире категории ATP-500 в Пекине Медведев дошёл до полуфинала, в котором уступил третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу (5:7, 3:6), который впоследствии стал победителем соревнований.