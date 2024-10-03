Даниил Медведев провёл первую тренировку в Шанхае

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл первую тренировку перед стартом в турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Спортсмен поделился кадрами тренировочного занятия в своём аккаунте в социальной сети Х.

Напомним, «Мастерс» в Шанхае (Китай) с призовым фондом $ 8 995 555 проходит со 2 по 13 октября. Даниил Медведев начнёт соревнования со второго круга. В 1/32 финала он встретится с 88-й ракеткой мира Тьяго Уайлдом из Бразилии.

Ранее на турнире категории ATP-500 в Пекине Медведев дошёл до полуфинала, в котором уступил третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу (5:7, 3:6), который впоследствии стал победителем соревнований.